ANGOLO DEL TIFOSO | Ludovico: “La Lazio un vero e proprio stile di vita. Il 26 maggio stavo per svenire dalla gioia”

L’estate volge al termine, è ora di tornare a vivere al massimo la passione biancoceleste. Così, con la stagione ai nastri di partenza, in casa LazioPress.it torna la rubrica dell’ “Angolo del Tifoso“, dove i veri protagonisti siete voi. Oggi è la volta di Ludovico, laziale “di padre in figlio” che ci racconta il suo amore a tinte biancocelesti tra emozioni all’Olimpico e serate impossibili da dimenticare.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

“Sicuramente da mio padre che me l’ha trasmessa portandomi allo stadio ed introducendomi sempre di più all’interno del mondo Lazio. Insomma, una passione tramandata di padre in figlio”.

Vai spesso allo stadio? Qual è stata la tua prima partita all’Olimpico?

“Sono stato abbonato allo stadio diversi anni mentre ora vado quando riesco. La mia prima partita è stato un Lazio-Benfica, preliminare di Champions League stagione 2003-04. Ricordo ancora la folla della Curva Nord e l’atmosfera generale nello stadio. Sono cose che non si dimenticano e che ti fanno sentire parte di un popolo”.

Qual è stato il momento più bello che ti ha fatto vivere la Lazio?

“Non posso che scegliere il derby nella finale di Coppa Italia! A fine partita stavo quasi per svenire dalla gioia. Ricordo ancora la tensione che si respirava le settimane prima della partita e poi gli interminabili festeggiamenti a Piazza del Popolo tutta colorata a tinte biancocelesti. È stato un pezzo di storia della Lazio che ho avuto la fortuna di vivere”.

La coreografia andata in scena all’Olimpico che ti ha emozionato di più?

“La coreografia in Tribuna Tevere in occasione di Lazio-Inter, ultima giornata del campionato 2017-18, è stata quella che mi ha colpito di più senza dubbio. In primo luogo per la rievocazione di un simbolo che erano anni che non si vedeva sulle maglie (l’aquila stilizzata n.d.r) e poi perché ho partecipato attivamente a quello spettacolo”.

Che Lazio ti aspetti nella stagione che sta per iniziare?

“Vorrei vivere una stagione all’ altezza delle aspettative dove potremo giocarcela anche in Europa, infortuni ed imprevisti permettendo. È comunque ancora presto per dare un giudizio, dovrei aspettare la fine del mercato”.

Il tuo calciatore preferito della rosa attuale? E del passato?

“Della rosa attuale indubbiamente Acerbi. Ha salvato e continua a salvarci tutt’ora da situazioni complicate in fase difensiva. Inoltre, oltre ad essere un bravo calciatore, è anche una bella persona. Per quanto riguarda un giocatore del passato invece dico Ledesma, perno del centrocampo di Delio Rossi e sempre presente! Anche lui un capitano dai nervi saldi che ha saputo affrontare con freddezza situazioni spesso incandescenti durante i derby“.

Cosa significa per te essere della Lazio?

“Essere della Lazio non vuol dire solamente tifare una squadra di calcio, essere della Lazio è anche un vero e proprio stile di vita, significa soffrire fino oltre il novantesimo per poi gioire abbracciando lo sconosciuto che ti siede accanto allo stadio perché in fin dei conti, anche se non ci conosciamo, stiamo soffrendo tutti allo stesso modo e per lo stesso motivo, la Lazio, la passione che ci unisce”.







