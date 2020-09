Biava: “Immobile è importante anche per la Nazionale, per lui parlano i numeri”

Giuseppe Biava, ex difensore della Lazio, è intervenuto oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, dicendo la sua sull’attaccante della Lazio Ciro Immobile e sulla situazione della difesa biancoceleste. Il difensore classe 1977 ha dichiarato: “Immobile è importante anche per la Nazionale, per Ciro parlano i numeri. Ovviamente nella Lazio gioca in modo diverso rispetto all’Italia, dove viene servito in modo diverso. Il suo rinnovo a vita con la Lazio è importante, ha finalmente trovato stabilità in un ambiente giusto. Alla Lazio è a casa, è un riferimento per la Società, i compagni e i tifosi. In difesa invece sicuramente la Società saprà trovare profili idonei anche in prospettiva e affiancare colonne esperte come Radu. Stefan è in grandissima forma, vuole farsi trovare pronto per la Champions League. Sa giocare la palla anche da dietro, avviando l’azione in modo pulito. Accanto a lui potrà continuare a crescere anche Luiz Felipe”.







