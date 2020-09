CdS | Nuovo acquisto in casa Lazio: si arricchisce lo staff medico, ecco il nuovo volto

Nuovo arrivo in casa Lazio. Si aggiunge allo staff di Simone Inzaghi un nuovo medico, il Dott. Colautti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il nuovo medico avrà il ruolo di medico sociale e dopo una militanza nella Roma dal 2011 al 2015 è pronto a varcare le soglie di Formello. Già da domani sarà in campo per valutare soprattutto le condizioni di Lucas Leiva e Senad Lulic. L’obiettivo è recuperare al più presto questi due giocatori molto importanti per lo scacchiere di Inzaghi. Ottima operazione da parte della Lazio di migliorare lo staff sanitario con il Dott. Colautti che lavorerà con il club per le prossime due stagioni. Il medico lavorerà comunque con il resto dello staff composto da: professor Ivo Pulcini e il dottor Fabio Rodia.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: