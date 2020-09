CdS | Proposto Torreira alla Lazio, secco no della società: il centrocampo è già al completo

Torreira è in uscita dall’Arsenal e vorrebbe tornare a giocare in Italia, soprattutto in Europa. Ecco perché gli agenti dell’uruguaiano lo hanno proposto a Tare, nonostante il giocatore avesse offerte da Fiorentina e Torino. La risposta della società biancoceleste è stata però negativa, in quanto ritiene che il reparto di centrocampo sia al completo e non intende investire, se non in colpi low cost come poteva essere David Silva. Torreira rappresenterebbe una valida alternativa a Lucas Leiva (alle prese con l’infortunio ancora), ma la Lazio considera Escalante una valida alternativa visto l’ottimo ritiro ad Auronzo di Cadore.







