Coronavirus, due giocatori positivi nel Manchester City

Non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo, i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare. Mondo del calcio incluso visto che, dopo la positività di diversi giocatori della Serie A, anche negli altri campionati europei ci sono alcuni giocatori positivi. Pochi minuti fa, il Manchester City, ha comunicato, attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club inglese, la positività al Covid-19 di due calciatori: si tratta del difensore francese Aymeric Laporte e dell’esterno algerino Riyad Mahrez. I due sono asintomatici e si trovano in isolamento come da protocollo della Premier League e del governo britannico.







