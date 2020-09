CorSera | Lazio, preso Muriqi ora Lotito tenta l’assalto per Kumbulla

Il mercato biancoceleste ora entra nel vivo. Preso Muriqi, domani arriva Fares dalla Spal dopo che nella notte è stato trovato l’accordo con il club ferrarese, e adesso Lotito tenta l’assalto a Kumbulla. La società biancoceleste vuole rispettare le promesse fatte a Simone Inzaghi, e cerca di chiudere acquisti in ogni reparto per rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. Per Kumbulla, nonostante Tare abbia sottolineato più volte di essere ormai fuori dalla corsa al giocatore, sembra si stia muovendo qualcosa. La speranza è tentare di abbassare le pretese del Verona e portare a Formello un difensore di livello.







