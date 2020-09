Delio Rossi: “Riuscire a confermarsi in zona Champions sarebbe un ulteriore salto di qualità. Mercato? Investirei su un sostituto di Leiva”

Ai microfoni di Radiosei, l’ex tecnico biancocelesti Delio Rossi è tornato a parlare del momento della Lazio: “Nel 2007 entrammo in Champions dai preliminari e quindi la campagna era basata in previsione del turno preliminare. In ogni caso, quella era un’altra squadra, questo è un momento completamente diverso per la Lazio. Acerbi? Mi resta difficile commentare quello che dicono gli altri. Penso ci sia un problema economico: il ragazzo sta facendo benissimo, penso il migliore insieme all’occhio anche se rispetto agli altri dà meno nell’occhio, e credo sia andato a bussare per un aumento di stipendio. Acerbi è uno dei pochi calciatori della Lazio che conosco: è uno con la testa sulle spalle molto positivo. Se il ragazzo è uscito allo scoperto, conoscendolo, è rimasto infastidito da qualcosa. Non ci sono analogie tra la mia e questa Lazio: nella mia c’erano quasi tutte scommesse, eravamo all’inizio dell’era Lotito. La Champions invece non era programmata, in questo caso invece è così come anche detto dalla società e dal direttore sportivo. Penso che la cosa importante poi sia confermarsi per fare la Champions per un ciclo di tre quattro anni. Questo significherebbe aver fatto un ulteriore step e stabilizzarsi ad un certo livello con anche la possibilità di far crescere l’esperienza internazionale. Sulla campagna acquisti dico che la Lazio, per come vedo io il calcio, dovrebbe rinforzarsi prima nel mezzo. Leiva ha qualche anno, Cataldi lo scorso anno ha avuto dei problemi. Io investirei su un’alternativa per Leiva. Sulla fascia sinistra Lukaku se non ha problemi è devastante dal punto di vista fisico, dal punto di vista difensivo magari ha qualche laguna. Anche a partita in corso puoi cambiarti la partita. Fares è un calciatore più lineare che può forse garantire più continuità anche se, rispetto ad un Lukaku in forma, è meno importante. Mercato senza grandi acquisti? Dalla Lazio quest’anno mi aspetto magari un calciatore che non conosciamo che magari può fare la differenza. in questo momento c’è armonia, credo che la bravura e la forza della Lazio poi stia in una catena di comando corta. Poi ovviamente si rimane sempre sotto la lente d’ingrandimento dei risultati, ma serve fiducia. Quest’anno poi sarà un anno particolare dove bisognerà evitare di giocare in Champions e poi fallire appuntamenti facili in campionato. Se fanno quello scalino come quest’anno tra primo e quarto posto significa che la Lazio è diventata una squadra importante.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: