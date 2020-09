Eriksson: “Lo Scudetto rimane la mia più grande vittoria alla Lazio. Muriqi? Non lo conosco, ma il Kosovo ha tanti bei giocatori”

Nel corso del pomeriggio Sven Goran-Eriksson è intervenuto ai microfoni di Radiosei dove ha parlato del momento dei biancocelesti: “Muriqi non l’ho visto giocare, ma posso dire che gioca con il Kosovo, una nazionale che ha tanti bei giocatori e mette in mostra un bel calcio. Su Reina voglio dire che ha fatto una grande carriera. Quanto sono importanti i profili internazionali per la Champions? Se vuoi vincere la Champions League servono calciatori di livello internazionale. Altrimenti puoi passare il primo turno, ma poi arrivano gare molto difficili e lì servono calciatori di esperienza. Con una squadra troppo giovane è difficile arrivare in fondo. Se si ha esperienza internazionale è un grande vantaggio per un club che va a giocare in Europa perchè rispetto al campionato italiano è più complesso giocare a livello continentale. Futuro? Ci sono squadre che mi hanno cercato, ma non grandissimi club. Tornerei ad allenare, anche una nazionale, se ci fosse un grande progetto alle spalle. Un aneddoto sull’esperienza a Roma? Dovrei stare qui una settimana. Tra le tante cose mi viene in mente lo Scudetto perchè era un titolo che alla Lazio mancava da tanti anni. Una cosa unica. Allenare l’Inghilterra? Ero molto orgoglioso perchè è un incarico con molto prestigio. Non hanno vinto tanto, ma è un lavoro molto prestigioso. Esperienze in tutto il mondo? Ho sbagliato a lasciare l’Europa, avevo offerte da Manchester City e Benfica”.







