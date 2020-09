Formello | Riprendono gli allenamenti: si rivede Leiva in gruppo e migliorano le condizioni di Cataldi

Archiviati i due giorni di riposo concessi da Inzaghi dopo il ritiro di Auronzo, oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Formello guardando all’amichevole di sabato con il Frosinone di Nesta. Appuntamento fissato per le 18 con il gruppo ancora privo dei calciatori in giro per le varie nazionali tra cui l’unico già rientrato alla base è stato Armini, tutti gli altri torneranno non più tardi di mercoledì. Da segnalare quest’oggi il rientro in gruppo da parte di Leiva per l’intera durata della seduta anche se non è ancora al massimo della forma. Allenamento suddiviso in riscaldamento, possesso palla, parte atletica e partitella finale a campo ridotto. Tra le altre cose, migliorano le condizioni di Cataldi: il centrocampista, infortunatosi alla caviglia la scorsa stagione a Bergamo, questa mattina prima dell’allenamento, si è recato in Paideia per un controllo alla parte infortunata, mentre nel pomeriggio ha lavorato con il gruppo per il una parte della seduta prima di terminare la seduta individualmente. Gli unici assenti tra i giocatori a disposizione sono André Anderson e Adekanye, con il primo per un affaticamento muscolare rimediato sotto le Tre Cime di Lavaredo. Appuntamento a domani con una nuova seduta fissata sempre alle ore 18.







