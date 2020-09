Kumbulla, Setti: “Piace a tanti ma per ora ce lo teniamo”

La Lazio segue sempre da vicino il profilo del difensore del Verona Marash Kumbulla per la difesa ma per il momento non ci sono sviluppi sulla trattativa. Come riporta Tuttohellasverona.it, il presidente del club veneto Maurizio Setti rispondendo ai cronisti presenti al Premio Calabrese ha dichiarato che secondo lui, è il più forte difensore classe 2000 d’Europa e che quindi piace a tante squadre. Ha poi aggiunto come questi interessi facciano piacere al ragazzo e che per il momento in questo mercato lungo, strano e difficile, la squadra gialloblù preferisce tenerselo ben stretto.







