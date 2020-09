La UEFA celebra Muriqi: ecco uno dei suoi goal in nazionale | VIDEO

Esattamente un anno fa, Vedat Muriqi andava in goal con la sua nazionale, il Kosovo, contro la Repubblica Ceca in una gara valevole per le qualificazioni agli Europei che si sarebbero dovuti giocare l’estate scorsa. Oggi la UEFA celebra questo goal pubblicandolo sul suo profilo Twitter servendo un assist perfetto ai tifosi laziali vogliosi di vedere le gesta del nuovo attaccante laziale.







