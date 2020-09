Lazio Primavera, primo contratto per il giovane talento Castigliani | FOTO

Primo contratto per la giovane stella del vivaio della Lazio Simone Castigliani che si aggregherà alla formazione primavera guidata da Leonardo Menichini. Un momento d’oro per il ragazzo messosi in luce soprattutto negli ultimi due anni e che da poco, ha anche ricevuto la chiamata della Nazionale Under 17. Esterno d’attacco classe 2003, dopo aver giocato in tutte le categorie precedenti, in questa stagione avrebbe dovuto far parte della Lazio Under 18 guidata da Tommaso Rocchi ma duramte il ritiro pre-campionato, mister Menichini è rimasto talmente impressionato da lui da aprirgli le porte della Primavera. Un vero gioiello che la società, rappresentata dal capo del settore giovanile Bianchessi, ha deciso di blindare con un contratto triennale con l’obiettivo di crescere ancora e sperare nella convocazione per il prossimo Europeo di categoria.

Visualizza questo post su Instagram my family and me are very happy for my first professional contract ❤️❤️🙏🙏 Un post condiviso da @ simonecasti10 in data: 7 Set 2020 alle ore 5:29 PDT







