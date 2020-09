Ministro della Sanità, Speranza: “Stadi e discoteche al momento restano chiusi”

Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, durante un suo intervento a Pisa per un’iniziativa legata alle prossime elezioni regionali, è tornato sulla questione riapertura degli stadi. Queste le sue parole:

“Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi“.







