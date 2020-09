Nations League, Olanda-Italia: le probabili formazioni

Dopo l’1-1 nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League contro la Bosnia, torna in campo l’Italia pronta ad affrontare l’Olanda alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nella seconda giornata. Nella prima giornata, gli olandesi hanno conquistato i tre punti, grazie all’1-0 rifilato alla Polonia, portandosi al primo posto in classifica. Gli Azzurri di Mancini dovranno fare meglio di sabato scorso, con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Queste le probabili formazioni del match di questa sera, in programma alle ore 20:45.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Ake; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes.

Allenatore: Dwight Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Kean.

Allenatore: Roberto Mancini.







