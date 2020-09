Nations League, Vittoria importante dell’Italia: grande assist di Immobile. Mancini: “Molto soddisfatto, i ragazzi sono stati straordinari”

La gara di Nations League, Olanda-Italia, si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 1-0: gol di Barella su un grande assist di Ciro Immobile. Ottima prestazione dei ragazzi di Mancini che, pur sprecando diverse occasioni, portano a casa un’importante vittoria.

Il ct della nazionale Roberto Mancini al termine della partita ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

“Sono molto soddisfatto per la mentalità e la prestazione, i ragazzi hanno giocato benissimo sono stati straordinari. Locatelli? Se l’ho chiamato c’é un motivo, è un ottimo giocatore e sono contento di averlo in squadra. Abbiamo giocato con il 4-3-3 classico e per ora sta andando bene, continuiamo così. Se non si ha una buona mentalità e idea di gioco non si vincono 11 partite di seguito. Sono molto dispiaciuto per l’infortunio di Zaniolo, spero non sia nulla di grave”

In merito alle condizioni di Zaniolo al momento si parla di un’importante distorsione al ginocchio.





