PAIDEIA | Controlli per Cataldi e visite mediche per Lombardi – FOTO

Lombardi e Cataldi presenti oggi in Paideia: il primo per le visite mediche di rito, mentre per il secondo solamente dei controlli.

La notizia è stata data direttamente dalla Lazio con il suo profilo Twitter.







