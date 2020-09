Premio Calabrese, De Rossi: “Non pensavo che Inzaghi sarebbe diventato così bravo”

A margine del Premio Calabrese tenutosi quest’oggi a Soriano nel Cimino, Daniele De Rossi ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti parlando di tutti gli ex giocatori considerati predestinati per una carriera da allenatore. Sul punto, l’ex giocatore della Roma ha affermato che nel corso degli anni si è detto di tanti che poi successivamente non sono arrivati e di tanti altri che non avevano attirato molte attenzioni ma che poi hanno dimostrato sul campo tutte le loro qualità. Per quest’ultima categoria, De Rossi ha fatto anche l’esempio di Simone inzaghi sul quale nemmeno lui avrebbe scommesso ma sul quale poi si è dovuto ricredere. Lo riporta Vocegiallorossa.it







