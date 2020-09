Romulo: «Lazio? I tifosi mi chiedono di tornare»

Romulo, esterno destro che ha vestito la maglia della Lazio per la seconda parte della stagione 2018-2019 ed attualmente svincolato, come riportato da Calcio news 24, in un’intervista a Espn Brasile ha parlato del suo rapporto col mondo biancoceleste, oltre che del suo futuro:

«Sto ricevendo proposte molto interessanti dalla serie A, le stiamo studiando con calma con il mio agente. Ci sono quattro o cinque possibilità, incluso un top club italiano. Anche due grandi club brasiliani stanno parlando con il mio agente. Volevo rimanere in Italia per le proposte, ma ascolterò anche la mia famiglia. Lazio? I tifosi mi chiedono sempre di tornare perché abbiamo vinto un titolo. Abbiamo fatto la storia».

Queste le dichiarazioni dell’ex numero 27 della Lazio, che ha sempre un pensiero per i biancocelesti.





