Scopigno Cup, Lazio battuta in finale dalla Juventus

Si è tenuta questo pomeriggio a Rieti la finale della Scopigno Cup tra la Lazio e la Juventus. Una sfida intensa, terminata con una sconfitta per 2-1 per i ragazzi della Lazio Under 17. Prima frazione chiusa sul risultato di 2-0 per la formazione bianconera che è passata prima in vantaggio con le reti di Hasa e Galante. Nella ripresa i biancoazzurri sono risuciti ad accorciare le distanze con un goal di Mancini ma il tentativo di rimonta si è reso ancor più complicato dopo l’espulsione dello stesso calciatore con il titolo che è andato quindi alla Juventus.







