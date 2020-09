Sky Sport | Acerbi-Lazio, dopo lo sfogo del calciatore addio complicato ma per il rinnovo è tutto fermo

Tiene banco in casa Lazio la questione legata al rinnovo di Acerbi soprattutto dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate ieri dal giocatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la questione rinnovo è al momento congelata anche se un addio in questa sessione di mercato appare molto complicato. Lo sfogo del ragazzo è stato inaspettato e lo strappo è oramai pubblico tra giocatore e società. Le parti sono già a lavoro per riavvicinarsi anche se non sembra essere il momento giusto per tornare a parlare del rinnovo. Il motivo della tensione è chiaramente da ricercare nelle cifre, al momento Acerbi guadagna 1,8 milioni a stagione e in linea con gli stipendi degli altri top-players della squadra, ha chiesto 3 milioni per rinnovare con la dirigenza che non si era spinta oltre i 2,5. Detto questo è però molto difficile che il difensore possa lasciare la Lazio anche per la scadenza dell’attuale contratto datata 2023. Il ragazzo inoltre è considerato incedibile soprattutto da Inzaghi a cui spetterà ora il compito di mediare e motivare di nuovo il calciatore.







