TMW | Il messaggio di Acerbi e il rinnovo mai rifiutato dalla Lazio: in settimana il summit

Il messaggio di Francesco Acerbi mandato dalla Nazionale è chiaro: non ha gradito le voci su un presunto rinnovo a 2.8 proposto dalla Lazio e da lui rifiutato. Non si è sentito protetto e per questo ha deciso di mettere in stand-by la questione di un nuovo contratto (la scadenza è nel 2023) finché non arriverà un chiarimento. La sua volontà era quella di condurre le trattative a braccetto col club per firmare l’accordo della vita e di fine carriera ma quel che si è scatenato ha portato alle sue parole nette e decise. Un chiarimento arrivato da Acerbi e un faccia a faccia che ci sarà in settimana: la società e l’entourage del ragazzo si vedranno per provare a capire dove e come è nata la questione. E per cercare di arrivare a una soluzione, insieme.

tuttomercatoweb.com







