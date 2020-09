Calciomercato Lazio, ecco quando Muriqi arriverà nella Capitale per le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 13:05 – Finalmente Muriqi sta per diventare un nuovo attaccante della Lazio. Manca ancora l’ufficialità, ma Inzaghi sta per abbracciare il nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Come riporta il giornalista di Sky, Manuele Baiocchini, l’attaccante kosovaro, classe ’94 è atteso nella Capitale non prima della giornata di mercoledì, mentre le viste mediche, che sono da confermare, potrebbero svolgersi nella giornata di giovedì.

—

Vedat Muriqi si prepara a iniziare una nuova avventura alla Lazio. Come raccontatovi nelle ultime ore proprio su queste colonne, i biancocelesti hanno infatti finalmente definito l’operazione col Fenerbahce: l’ultimo rilancio di Lotito, da 17,5 milioni più 2 di bonus, più un 5% legato a una futura rivendita, è stato quello vincente e l’agente che ha curato l’operazione, Shkumbin Qormemeti, ieri si trovava proprio allo stadio del club di Istanbul in compagnia del presidente Ali Koç per limare gli ultimi dettagli.

Quando arriva in Italia? – Oggi in Kosovo per il matrimonio della sorella, Muriqi rientrerà questa notte in Turchia per poi volare a Roma all’inizio della settimana ormai imminente, presumibilmente nella giornata di martedì, e procedere quindi alle visite mediche e alla firma sul contratto. Muriqi scalpita e, come fa sapere il suo entourage, è assai determinato a conquistare fin da subito la fiducia di mister Inzaghi per ritagliarsi un ruolo da protagonista (e non da comprimario) nella Lazio.

tuttomercatoweb.com







