Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute:«Riapertura stadi? Nessuna preclusione da parte del governo»

La sottosegretaria al Ministero dell Salute Sandra Zampa, come riportato da Rai sport, interviene a Radio Punto Nuovo in merito alla riapertura degli stadi, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni:

Riaprire gli stadi? Non c’è mai stata nessuna preclusione. Eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute.

Ha inoltre aperto all’ipotesi di vedere del pubblico già in una partita non troppo lontana dall’inizio del campionato, ovvero nel derby di Milano in programma il prossimo 17 ottobre.





