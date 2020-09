8 settembre 2000, venti anni fa la Lazio batteva l’Inter e conquistava la sua seconda Supercoppa Italiana | VIDEO

Esattamente 20 anni fa, l’8 settembre del 2000, la Lazio guidata da Sven Goran Eriksson, alzava al cielo la seconda Supercoppa Italiana della sua storia battendo in finale l’Inter. Partita combattuta contro i nerazzurri allora guidati da Marcello Lippi, in cui infatti i biancocelesti ebbero la meglio per 4-3. Dopo l’iniziale vantaggio degli avversari, la Lazio ribalta prima il punteggio, poi dopo il momentaneo nuovo pareggio, sigla altri due goal rendendo inutile la terza rete dell’Inter. A 20 anni di distanza, il club biancoceleste, ha voluto celebrare e ricordare questa vittoria sui suoi account social ufficiali.

🏆 Vent’anni fa, alzavamo al cielo la nostra seconda Supercoppa italiana della nostra storia#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/NC0z9SQrhi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 8, 2020







