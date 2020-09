CdS | Lazio Primavera, si presenta Sy. Ecco tutti i ragazzi in prova a Formello

Anche la Lazio Primavera lavora in vista dei prossimi impegni. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi è il giorno di Ibrahima Sy che si recherà a Formello per conoscere i compagni di squadra. Arriva dal Reims, è un centrocampista classe 2002 che lo scorso hanno ha fatto bene con il Senegal nel mondiale Under 17. Raggiungerà la maggiore età a dicembre, motivo per cui si dovrà attendere il transfer da parte della Fifa prima di poter vedere in campo il calciatore nelle gare ufficiali. Tra i ragazzi in prova c’è anche Jacopo De Matteis, portiere 2002 della Salernitana, mentre Marinacci e Castigliani (entrambi 2003 e tutti e due del settore giovanile biancoceleste) hanno firmato per tre anni, da capire poi se rimarranno aggregati alla Primavera.







