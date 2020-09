Coppa Italia, i risultati del sorteggio: Lazio testa di serie n. 8, ecco cosa significa | SCARICA IL TABELLONE

Presso la sede della Lega Serie A, in via Rosellini a Milano, hanno avuto luogo quest’oggi i sorteggi per il tabellone della prossima Coppa Italia 2020/21. La Lazio, direttamente agli ottavi di finale è una delle otto testa di serie della competizione. Estratti i numeri che andranno a determinare la loro posizione sul tabellone:

1) Atalanta 2) Juventus 3) Inter 4) Roma 5) Napoli 6) Milan 7) Sassuolo 8) Lazio.

Le posizioni in tabellone sono assegnate mediante sorteggio, con l’avvertenza che negli ottavi di finale le Società in oggetto non possono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocare in casa la gara unica, e determinano anche l’eventuale disputa in casa della gara dei quarti e l’ordine di disputa delle semifinali. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che si disputano tra una Società di Serie A “Testa di Serie” e una Società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio.

