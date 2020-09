ECA, Agnelli: “Crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni, il 90% di questa perdita sarà ai soli club”

La pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, ha aperto una crisi economica anche nel mondo del calcio. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è intervenuto durante la riunione dell’ECA, l’Associazione dei Club Europei, per lanciare l’allarme nei confronti delle società di calcio. Queste le sue parole: “Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. Se una cosa collega tutti noi, indipendentemente dal fatto che proveniamo da un club di alto livello, da un club medio o da un piccolo club, è che abbiamo gli stadi e abbiamo le entrate dallo stadio. Questo è stato praticamente spazzato via”.

Per le squadre di calcio ci saranno problemi anche per quanto riguarda il discorso dei diritti tv, costrette a fare un passo indietro sulla questione. Agnelli ha spiegato la situazione: “Abbiamo visto sconti per 330 milioni in Premier League, 200 milioni in Bundesliga, stiamo definendo le cifre con l’UEFA che prevedono una riduzione di 575 mln per i diritti tv delle competizioni internazionali e sono soldi che non saranno distribuiti”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: