FORMELLO – Immobile e Milinkovic rientrati, Leiva in gruppo, assente Acerbi

A Formello si corre verso il nuovo campionato. Si rivedono i primi nazionali, sono tornati Strakosha, Milinkovic insieme ad Immobile che si è allenato in palestra. Assente invece Francesco Acerbi dopo le polimeche montate durante la settimana a causa delle sue dichiarazioni. Torna in gruppo Lucas Leiva, mentre Cataldi e Andrè Anderson hanno svolto lavoro differenziato. Assenti dal campo Adekanye e Vavro, oltre a Marusic e Badelj ancora lontani con le rispetteve nazionali, con il rientro previsto per domani.





