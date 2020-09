GdS | De Vrij, Zarate, Pandev e Keita: quando Lotito rompe con i suoi big

Rinnovare, accordarsi o meno: come riporta La Gazzetta dello Sport, dai casi Pandev e Ledesma del 2009 fino a quelli più recenti che hanno riguardato de Vrij e Keita, passando per Zarate, in casa Lazio è una vicenda che tende a ripetersi. Di certo la situazione nel tempo è cambiata, si spiegano così i rinnovi di due punti di riferimento di questa rosa come Luis Alberto e Immobile, salvo poi però sentire le parole di Acerbi che riportano a galla vecchi ricordi.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: