GdS | Lazio-Acerbi, è scontro aperto: rinnovo lontano e certe sirene

Le dichiarazioni di questi giorni di Francesco Acerbi, lontano da Roma per via degli impegni con la Nazionale, sono state piuttosto forti e per certi versi inaspettate. Ieri il difensore ha ribadito di voler rimanere alla Lazio ma come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di rottura tutto è possibile. Il giocatore non si è sentito tutelato dal club, mentre la Lazio dal canto suo ha deciso di non replicare, anche se un chiarimento è necessario. Nei prossimi giorni era fissato un appuntamento con Federico Pastorello, agente del classe ’88, che a questo punto potrebbe slittare. Ad ogni modo la società capitolina confida in un contratto che scade fra tre anni, senza trascurare però che il mercato è aperto fino al 5 ottobre e ci sono almeno due club sul difensore (Inter e Napoli). La rottura definitiva resta per ora solo un’ipotesi lontana.







