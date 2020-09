La Repubblica | Lazio, Acerbi polemico e i tifosi attaccano: “Irriconoscente”. Oggi faccia a faccia con Tare

È partito per Coverciano da idolo dei laziali, tornerà oggi a Formello avendo deluso i tifosi. Come riporta infatti La Repubblica, le dichiarazioni del difensore in merito al rinnovo con la Lazio, non sono piaciute ai supporters biancocelesti. Il giocatore, che poi nell’intervista pre-gara di ieri sera ha corretto un po’ il tiro, sui social non è stato ignorato, anzi i tifosi scrivono: “Irriconoscente, sei in Nazionale grazie alla Lazio”. La società non ha replicato ma non è escluso un faccia a faccia con Tare, al rientro oggi dall’impegno con gli Azzurri.







