La Repubblica | Lazio-Kumbulla, si tratta. Nelle prossime ore Fares e Muriqi a Roma

Uno dei nomi maggiormente accostato alla Lazio in questa sessione di mercato è sicuramente quello di Kumbulla. Stando a quanto riportato da La Repubblica, la società capitolina continua a lavorare per il difensore: i biancocelesti vogliono il 20enne albanese ed avrebbero fatto passi in avanti. La formula del trasferimento potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, più Andrè Anderson valutato 8: il presidente Setti aspetta che venga formalizzata l’offerta. Nelle prossime ore invece sono attesi a Roma Fares e Muriqi.







