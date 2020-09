PAIDEIA | Annullate le visite di idoneità per Adekanye previste domani

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Sono state al momento annullate le visite previste per Bobby Adekanye. Il giocatore quindi domani non si recherà in Paideia.

on ha partecipato al ritiro di Auronzo per i soliti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano anche dai campi da gioco in questo finale di stagione, ma Bobby Adekanye è pronto ad iniziare quella 2020/21. Per domani mattina, infatti, sono previste le visite di idoneità del giocatore presso la Clinica Paideia, le quali segneranno, finalmente il suo nuovo inizio con la Lazio. L’attaccante ex Liverpool si aggregherà, successivamente, con i compagni di squadra per iniziare gli allenamenti e prepararsi fisicamente per questa nuova annata calcistica.







