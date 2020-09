SOCIAL | Muriqi sempre più biancoceleste: su Instagram ha iniziato a seguire la Lazio | FOTO

Manca veramente poco all’arrivo di Muriqi nella Capitale. Il suo arrivo, previsto nelle prossime ore, darà il via alla sua nuova esperienza in maglia biancoceleste. Finalmente arriverà un rinforzo nel reparto offensivo per mister Inzaghi. Intanto l’attaccante kosovaro, attraverso i social, ha voluto confermare ancora di più la sua determinazione e felicità per l’inizio di questa nuova pagina della sua carriera alla Lazio: tra gli account seguiti che ha Muriqi sul suo profilo ufficiale Instagram, è apparsa una squadra, la Lazio.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: