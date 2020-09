CALCIOMERCATO | Il Genoa molto vicino a Badelj

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Alfredo Pedullà, Milan Badelj sembrerebbe molto vicino al Genoa. Il centrocampista, in uscita dalla Lazio, gradirebbe la piazza ed inoltre c’è anche il sì dell’allenatore Maran. Non resta quindi che limare gli ultimi dettagli.







