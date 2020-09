Calciomercato Lazio, Cairo: “Izzo? Non lo lasceremo andar via a cuor leggero”

Urbano Cairo, presidente del Torino intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega ha affrontato il tema del calciomercato, nominando anche il difensore Armando Izzo per il quale alcuni club di Serie A, tra cui la Lazio, hanno dimostrato interesse.

“Sarà una stagione di cambiamento per il Torino, abbiamo cambiato direttore ed allenatore, e abbiamo acquistato tre giocatori importanti. Sirigu resterà sicuramente, al 100% . Izzo? E’ un giocatore molto importante per noi, ha una serie di pretendenti ma non lo lasciamo andare via a cuor leggero“.







