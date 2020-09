CALCIOMERCATO LAZIO, Mohamed Fares è a Roma | FOTO & VIDEO

Dopo la conferma social di Muriqi, ora è tempo di parlare dell’altro acquisto della Lazio che tanto ha appassionato i tifosi. Finalmente Mohamed Fares è sbarcato nella capitale. Eccolo mentre si trovava pochi minuti fa, in un noto ristorante del centro. Non si è fermato a fare le foto con i tifosi che lo avevano riconosciuto. Ora manca davvero poco per renderlo ufficialmente un giocatore della Lazio. (Photo Valerio Cassetta).







