CdS | Fares-Muriqi, cross e centimetri: Inzaghi ha frecce e soluzioni in più

Con Fares arriveranno i cross, con Muriqi i centimetri: come riporta il Corriere dello Sport, gli ultimi due acquisti della Lazio sembrano essere l’uno la conseguenza dell’altro. Il franco-algerino e Lazzari sulle fasce lavoreranno per servire in area palloni buoni per l’attaccante, un gigante di 194 centimetri. L’esterno sinistro proveniente dalla Spal darà spinta offensiva, mentre il classe ’94 garantirà presenza e fisico in attacco.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: