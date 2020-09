CdS | Lazio, in arrivo l’ok di Adekanye. Vavro non si è allenato

Dopo aver saltato il ritiro di Auronzo di Cadore per via degli anticorpi IgM alterati, Bobby Adekanye attende il via libera per tornare in gruppo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo rientro in gruppo avverrà tra oggi e domani. Le visite mediche del giocatore, inizialmente in programma per oggi ma poi annullate, ci saranno comunque nei prossimi giorni. Ieri l’attaccante ha saltato la seduta di lavoro, così come Vavro.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: