FORMELLO – Ecco tornato Acerbi! Corsa per Immobile e differenziato per Cataldi. Annullata la seduta pomeridiana

Lazio che è scesa in campo a Formello per continuare la preparazione atletica in vista del nuovo campionato. Inzaghi spera di abbracciare presto i nuovi acquisti e di vederne altri. Intanto Fares è a Roma. Si è rivisto in campo Acerbi che ha svolto l’intera seduta, nonostante i malumori di qualche giorno fa in merito al rinnovo del contratto e vista anche la su assenza di ieri. Per Ciro Immobile solo un po’ di corsa intorno al campo, Strakosha in campo regolarmente con il resto della squadra. Per Cataldi invece lavoro differenziato sul campo adiacente con il dott. Fonte. Tra gli assenti solo Vavro, Adekanye e Milinkovic che oggi ha svolto dei semplici controlli in Paideia. Solo lavoro in palestra invece per Marusic e Badelj. La seduta pomeridiana invece è stata annullata, concedendo un po’ di riposo.







