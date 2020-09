GdS | Lazio-Acerbi, prove di dialogo: a breve vertice Tare-Pastorello

Il chiarimento tra Acerbi e la Lazio era in programma questi giorni, al rientro del giocatore dalla Nazionale. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un contatto tra Tare e l’entourage del difensore ed in settimana potrebbe esserci un vertice a Formello tra il ds e l’agente del classe ’88. Con l’ex Sassuolo invece non sono previsti chiarimenti diretti. Nell’incontro tra Tare e Pastorello si comincerà a parlare di rinnovo contrattuale e si capirà se le distanze potranno o meno diminuire.







