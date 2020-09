PAIDEIA – Visite di controllo per Milinkovic-Savic – FOTO

Appena rientrato a Roma il ‘Sergente‘ si è presentato alla Clinica Paideia. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma intanto viene tenuto sotto stretto monitoraggio. Controlli dovuti ad un colpo rimediato nei 65′ contro la Russia in Nations League. In Paideia erano prsenti anche Wallace e Di Gennaro per le visite di idoneità.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: