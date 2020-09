PAIDEIA | Visite di idoneità per due giocatori in rientro dal prestito

Non sono nuovi acquisti, ma giocatori che rientrano alla base dopo un anno lontano da Formello. In Clinica Paideia, infatti, sono tornati per le visite di idoneità sportiva Davide Di Gennaro, di rientro dal prestito allo Juve Stabia, nonché il difensore Wallace, tornato a Roma dallo Sporting Braga. I due calciatori, però, non rientrano nei piani di Simone Inzaghi per la prossima stagione, pertanto una volta raggiunti i compagni a Formello, lavoreranno a parte in attesa di trovare una nuova sistemazione, quasi sicuramente lontana da Roma.







