Alia o Adamonis: chi sarà il terzo portiere della Lazio?

Passano i giorni ed aumentano le questioni di mercato (esterne ed interne ) da risolvere. In particolare, dopo che Silvio Proto ha deciso di operarsi ponendo fine ai problemi al braccio datati Anderlecht (con un recupero stimato intorno ai quattro mesi) si è aperta in casa Lazio la questione terzo portiere. A contendersi il posto Marco Alia, ex numero uno della Primavera, e Marius Adamonis, estremo difensore lituano di ritorno dall’ultimo prestito alla Siculo Leonzio dove in poco tempo ha collezionato dieci presenze. Ad accomunare i due calciatori la provenienza dalla Primavera, a distinguerli vari elementi. Alia, concluso il ciclo nel settore giovanile, si affaccia per la prima volta nel calcio dei grandi ed indubbiamente necessita di accumulare minuti ed esperienza in una serie minore per poi giocarsi al meglio le proprie carte. La Lazio ragiona sul suo futuro anche tenendo conto che il suo contratto scadrà nel 2021: possibile un’ esperienza in prestito così da evitare sia un decremento di valore economico del cartellino che un possibile addio a zero la prossima estate. Adamonis, invece, classe ’97 e tre anni più grande rispetto all’albanese, ha alle spalle già qualche anno nel calcio professionistico. Sempre di proprietà della Lazio, nelle ultime stagioni è andato in prestito alla Salernitana, alla Casertana, al Catanzaro ed infine alla Sicula Leonzio in Lega Pro. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2022. A differenza degli altri anni, il lituano potrebbe scegliere di rimanere nella Capitale alle spalle di Strakosha e Reina per apprendere il più possibile e poi spiccare definitivamente il volo. Il bivio della sua esperienza romana è alle porte: da una parte la storia di Strakosha (da giovane in prestito a titolare), dall’altra quella di Guerrieri che, dopo anni da terzo portiere, ha scelto a titolo definitivo la Salernitana per rilanciarsi.







