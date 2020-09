CALCIOMERCATO | Lazio, Bastos sempre più vicino all’addio

Sembra procedere in maniera spedita la trattativa in corso da giorni, la trattativa tra la Lazio e l’Istanbul Basaksehir per la cessione al club turco di Bastos. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb infatti, nonostante la società turca debba stare attenta alle regole del Fair Play Finanziario, la prossima destinazione del difensore angolano è sempre più certa con i due club che stanno lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.







