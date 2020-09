Calciomercato Lazio, nerazzurri alla finestra per Acerbi: la situazione

Godin è vicino al Cagliari e se la cessione dovesse essere definita l’Inter di Conte si metterà alla ricerca in un difensore per la prossima stagione. Francesco Acerbi interessa molto ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb non c’è ancora stato nessun contatto con la Lazio o con l’entourage, ma una volta definita la partenza di Godin l’Inter potrebbe avviare i contatti. La Lazio tuttavia è in attesa del colloquio che ci sarà nel weekend con l’agente del giocatore per chiarire le intenzioni del difensore.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: