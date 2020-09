CdS | De Martino: “I miei tredici anni di Lazio tra radio e tv”

Tredici anni di Lazio per il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino che si è raccontato in un’intervista pubblicata sulla rivista ufficiale del club, in edicola da lunedì prossimo. In un estratto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, De Martino ha parlato del suo arrivo e del primo contatto con il patron biancoceleste Claudio Lotito: “Ancora oggi penso che il patron abbia una forza non terrena, penso seriamente che al suo interno ci sia un alieno che prima o poi si manifesterà. Ha delle capacità non comuni che è molto difficile trovare in qualsiasi altra persona”.

Il direttore della comunicazione della Lazio ha ripercorso le tappe della nascita del piano di comunicazione. Nell’intervista racconta anche alcuni retroscena legati a momenti storici, come quando venne organizzato il ritorno all’Olimpico di Paul Gascoigne in occasione della gara di Europa League Lazio-Tottenham: “Dopo circa un’ora dal mio arrivo in aeroporto, l’aereo atterrò e, una volta attaccato al finger, vidi transitare tutti i passeggeri senza scorgere, però, la sagoma dell’inglese. Non vedendolo scendere un brivido gelido mi percorse la schiena, ed il cuore quasi mi si fermò. Non potevo immaginare che fosse, invece, solo l’ennesimo scherzo di un ‘sano folle’. Quando, infatti, mi ero ormai rassegnato e stavo per andare via, vidi comparire la testa di Paul che mi veniva incontro. Non potrò mai dimenticare la prima frase che mi disse: ‘Sono pazzo della Lazio'”.







