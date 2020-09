CdS | Milinkovic torna affaticato dagli impegni con la Serbia: a riposo

Sergej Milinkovic Savic è già a Roma ma il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, dovrà aspettare la prossima settimana per averlo a disposizione. Il serbo, infatti, è rientrato affaticato dagli impegni con la nazionale e, ieri, è passato in clinica Paideia per degli esami. Sarà tenuto a riposo almeno fino a lunedì. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport nell’allenamento mattutino di ieri si sono rivisti Francesco Acerbi e Ciro Immobile dopo gli impegni con la nazionale. Presente anche Strakosha, attesi per oggi invece Marusic e Badelj. Si dovrebbe rivedere anche Bobby Adekanye, che ieri ha lavorato in palestra. Ancora out Vavro, mentre Lucas Leiva appare ristabilito completamente dall’infortunio. Cataldi ha quasi messo alle spalle l’infortunio alla caviglia, André Anderson è tornato dopo aver smaltito l’affaticamento musciolare.







