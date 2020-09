CdS | Nuovo Matri a Formello, può lavorare nel team di Tare

L’ex attaccante della Lazio ieri ha assistito da vicino all’allenamento della squadra di Simone Inzaghi con il club manager Angelo Peruzzi. Alessandro Matri, dopo l’abbandono al calcio giocato lo scorso maggio, sta studiando da dirigente e la Lazio pare disposta a concedergli l’opportunità di crescere. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport Matri presto potrebbe iniziare a lavorare nella squadra del direttore sportivo Igli Tare diventandone un assistente. Opererebbe, dunque, in sede di calciomercato. Matri si è stabilito a Roma e la Lazio rappresenta la piazza giusta per avviare un nuovo percorso professionale.







