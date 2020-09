CHAMPIONS LEAGUE | La data dei sorteggi e delle sfide a girone

Il ritorno della Lazio in Champions League è vicinissimo. La UEFA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che la procedura di sorteggio per la composizione dei gironi è fissata per giovedì 1 ottobre 2020 alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, Svizzera. Inoltre, le cinque sfide della prima fase andranno prenderanno il via il 20 e 21 ottobre e si concluderanno l’8 e 9 dicembre. Inoltre, come ogni anno, il sorteggio dei gironi di Champions League, determinerà anche quello di Youth League, competizione analoga alla prima riservata alle formazioni Primavera che vedrà impegnata anche la Lazio di Leonardo Menichini.

Di seguito le date delle sfide della fase a gironi:

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre





